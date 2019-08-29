"Мы такие разные": нардеп от ОПЗЖ Волошин нарушил регламент и заговорил в Раде на русском

29 августа, 2019, 16:07

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин нарушил регламент Верховной Рады и заговорил на русском языке

Об этом передает Эспрессо.TV

"Уважаемый Руслан Алексеевич (обращается к Стефанчук, которого предлагают на должность первого заместителя председателя парламента, - ред.), в первую очередь приветствую проявленное вами намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов. В этом зале есть разные депутаты. Мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви", - обратился Волошин.

После этого ему выключили микрофон.

Тогда избранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепа придерживаться норм регламента.

"Я могу обращаться на таком языке, на котором говорит большинство наших избирателей", - продолжил уже на украинском Волошин.

В ст. 2 пункт 3 регламента ВР говорится, что языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык.