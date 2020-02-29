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Espreso.tvМирИз-за коронавируса в Японии раскупают туалетную бумагу

Из-за коронавируса в Японии раскупают туалетную бумагу

Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки после того, как в стране более 900 человек заразились коронавирусом

Перед этим в стране появились ложные сведения о том, что медицинские маски якобы изготавливаются из того же материала, что и туалетная бумага, передает Еспресо.TV со ссылкой на Glavnoe.ua .

Не исключено, что именно это стало причиной резкого ажиотажа в торговых центрах.

Представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности заявили, что перебоев с поставками туалетной бумаги не будет, поскольку основное ее производство находится именно в Японии, а не в Китае. Но это сообщение не успокоило японцев и они продолжили опустошать полки магазинов.

  • С целью сдержать эпидемию нового коронавируса COVID-19 в Японии временно закрывают все начальные и средние школы .
  • Между тем украинцев, находящихся на карантине в японских заведениях или на борту Diamond Princess, планируют эвакуировать в Украину , но подтверждение на эвакуацию пока не получено.
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