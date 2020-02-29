Из-за коронавируса в Японии раскупают туалетную бумагу

29 февраля, 2020, 10:30

Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки после того, как в стране более 900 человек заразились коронавирусом

Перед этим в стране появились ложные сведения о том, что медицинские маски якобы изготавливаются из того же материала, что и туалетная бумага, передает Еспресо.TV со ссылкой на Glavnoe.ua .

Не исключено, что именно это стало причиной резкого ажиотажа в торговых центрах.

Представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности заявили, что перебоев с поставками туалетной бумаги не будет, поскольку основное ее производство находится именно в Японии, а не в Китае. Но это сообщение не успокоило японцев и они продолжили опустошать полки магазинов.