Из-за коронавируса в Японии раскупают туалетную бумагу
29 февраля, 2020, 10:30
Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки после того, как в стране более 900 человек заразились коронавирусом
Перед этим в стране появились ложные сведения о том, что медицинские маски якобы изготавливаются из того же материала, что и туалетная бумага, передает Еспресо.TV со ссылкой на Glavnoe.ua .
Не исключено, что именно это стало причиной резкого ажиотажа в торговых центрах.
Представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности заявили, что перебоев с поставками туалетной бумаги не будет, поскольку основное ее производство находится именно в Японии, а не в Китае. Но это сообщение не успокоило японцев и они продолжили опустошать полки магазинов.
- С целью сдержать эпидемию нового коронавируса COVID-19 в Японии временно закрывают все начальные и средние школы .
- Между тем украинцев, находящихся на карантине в японских заведениях или на борту Diamond Princess, планируют эвакуировать в Украину , но подтверждение на эвакуацию пока не получено.
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