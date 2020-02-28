Украина планирует эвакуировать украинцев из Японии, - МОЗ
28 февраля, 2020, 14:12
Украинцев, которые находятся на карантине в японских заведениях или на борту Diamond Princess, планируют эвакуировать в Украину, но подтверждения на эвакуацию пока не получено
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Мы также рассматривали вопрос, предлагали украинцам рассмотреть вопрос о возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока согласия мы не получили. Поэтому вопрос на контроле, но он только на контроле, не двигается дальше", - сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
А также он отметил, что Украина имеет постоянный контакт по дипломатическим каналам со всеми украинцами, изолированными в Японии и на борту круизного лайнера Diamond Princess.
- Напомним, уже четырех граждан Украины - членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницы Токио.
- Одну украинку, которая заболела коронавирусом на лайнере Diamond Princess, выписали из больницы .
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