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Espreso.tvОбществоУкраина планирует эвакуировать украинцев из Японии, - МОЗ

Украина планирует эвакуировать украинцев из Японии, - МОЗ

Украинцев, которые находятся на карантине в японских заведениях или на борту Diamond Princess, планируют эвакуировать в Украину, но подтверждения на эвакуацию пока не получено

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мы также рассматривали вопрос, предлагали украинцам рассмотреть вопрос о возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока согласия мы не получили. Поэтому вопрос на контроле, но он только на контроле, не двигается дальше", - сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

А также он отметил, что Украина имеет постоянный контакт по дипломатическим каналам со всеми украинцами, изолированными в Японии и на борту круизного лайнера Diamond Princess.

 

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