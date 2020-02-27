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Espreso.tvОбществоВ Японии решили закрыть все школы из-за коронавируса

В Японии решили закрыть все школы из-за коронавируса


фото: reuters
В Японии временно закрывают все начальные и средние школы в попытке сдержать эпидемию нового коронавируса COVID-19

Об этом объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает Japan Times.

Учебный процесс будет приостановлен с понедельника, 2 марта, до апреля.

"В каждом регионе были приложены усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей, и эти одна или две недели будут чрезвычайно критическим периодом", - сказал Абэ.

В Министерстве здравоохранения Японии уточнили, что решение о закрытии школ не распространяется на детские сады и учреждения для детей младшего школьного возраста.

Напомним, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.

 

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