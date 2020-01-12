Белецкий о Зеленском в ситуации с Ираном: "Избегает и слов, и действий, пытаясь отсидеться, чтобы не растерять рейтинг"
Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает Еспресо.TV.
"Украина - снова жертва международных разборок. Реакцию власти в целом и президента в частности можно описать одним словом: слабость.
Зеленский избегает называть вещи своими именами. Как в войне с Россией, так и во время нынешней трагедии, которая унесла жизни одиннадцати украинцев. Избегает и слов, и действий, пытаясь отсидеться, чтобы не растерять рейтинг", - отметил политик.
По мнению Белецкого, Украина и в дальнейшем будет "жертвой в противостоянии крупных игроков", пока ею будут управлять "шоумены, зацикленные на рейтингах, а не на делах государства".
"Пока власть, какими бы ни были ее фамилии, будет откладывать в долгий ящик реальное усиление армии и экономики. Пока мы все будем довольны нынешним положением Украины в мире. И пока мы не начнем серьезную дискуссию о возвращении ядерного статуса", - подчеркнул глава "Нацкорпуса".
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