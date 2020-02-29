 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Колос" победил "Карпаты" в чемпионате Украины

"Колос" победил "Карпаты" в чемпионате Украины


фото: koloskovalivka.com
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле победил "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Колос" обеспечил себе комфортное преимущество еще в первом тайме. На 11-й минуте счет открыл Олег Ильин. На 42-й минуте преимущество команды с Коваливки увеличил Кирилл Петров.

"Карпаты" забили в ответ только один мяч - на 78-й минуте отличился Артем Козак.

"Колос" победил "Карпаты" 2: 1, набрал 26 очков и занимает шестое место. "Карпаты" с 12 пунктами занимают последнюю позицию.

Чемпионат Украины

20-й тур

29 февраля

"Колос" - "Карпаты" 2: 1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Кохак, 78

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

29 февраля, 2020 суббота

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать