"Колос" победил "Карпаты" в чемпионате Украины
29 февраля, 2020, 19:10
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле победил "Карпаты"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Колос" обеспечил себе комфортное преимущество еще в первом тайме. На 11-й минуте счет открыл Олег Ильин. На 42-й минуте преимущество команды с Коваливки увеличил Кирилл Петров.
"Карпаты" забили в ответ только один мяч - на 78-й минуте отличился Артем Козак.
"Колос" победил "Карпаты" 2: 1, набрал 26 очков и занимает шестое место. "Карпаты" с 12 пунктами занимают последнюю позицию.
Чемпионат Украины
20-й тур
29 февраля
"Колос" - "Карпаты" 2: 1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Кохак, 78
- Напомним, 29 февраля в 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Мариуполь" со счетом 4: 0.
- 28 февраля главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" удаление Виталия Буяльского.
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