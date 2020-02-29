"Колос" победил "Карпаты" в чемпионате Украины

29 февраля, 2020, 19:10

В 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле победил "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Колос" обеспечил себе комфортное преимущество еще в первом тайме. На 11-й минуте счет открыл Олег Ильин. На 42-й минуте преимущество команды с Коваливки увеличил Кирилл Петров.

"Карпаты" забили в ответ только один мяч - на 78-й минуте отличился Артем Козак.

"Колос" победил "Карпаты" 2: 1, набрал 26 очков и занимает шестое место. "Карпаты" с 12 пунктами занимают последнюю позицию.

Чемпионат Украины

20-й тур

29 февраля

"Колос" - "Карпаты" 2: 1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Кохак, 78