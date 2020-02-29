Дела против Порошенко являются политической местью Зеленского, который уподобляется Януковичу, - New York Times
Об этом говорится в статье под названием "Украина угрожает арестом бывшему президенту", которая вышла в New York Times, передает Еспресо.TV.
Издание отмечает, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющему оппозиционную фракцию в парламенте.
"Украинские следователи в пятницу допросили бывшего президента Украины Петра Порошенко, угрожая арестовать его, если он не появится, но все больше хор критиков, включая Европейский Союз, расценивают это как политически мотивированную месть", - пишет издание.
В статье проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устроил Виктор Янукович после победы на президентских выборах, отправив в заключение свою оппонентку Юлию Тимошенко и других оппозиционеров.
New York Times отмечает, что Порошенко - это не просто бывший президент, но и выдающийся политический соперник президента Владимира Зеленского, который выиграл выборы прошедшей весной, декларируя антикоррупционную программу, включая обязательства прекратить политически мотивированные преследования.
Но с момента, когда Зеленский стал президентом, следователи возбудили против Порошенко 16 различных уголовных дел, в которых он имеет статус свидетеля.
Издание также напоминает о том, что в показаниях под присягой заместитель госсекретаря США Джордж Кент рассказал о встрече представителей команды Зеленского, в частности Андрея Ермака с американскими чиновниками, во время которой спецпредставитель Курт Уокер предостерег их от политических преследований президента Порошенко, "которые не являются разумным путем для страны".
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Однако после этого разговора давление на Порошенко стало еще более откровенным, а Ермак впоследствии возглавил Офис президента Зеленского, отмечается в материале.
Одно из дел, которое инкриминируют Порошенко, - это дело по Минским соглашениям, отмечает издание. Онм касается переговоров Порошенко при посредничестве Германии и Франции по соглашению об урегулировании с Россией в 2015 году. Непонятно, как любой украинский лидер мог бы достичь более выгодной сделки в то время, тогда как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, и резня казалась неизбежной, резюмирует автор статьи Дэвид Кремер.
"Разве власть не понимает, что такие действия вредят не мне, потому что меня поддерживают люди, а дискредитируют страну в целом и правовую систему в частности?" - отмечает Петр Порошенко .
Издание также сообщило, что Офис президента Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко.
"Офис Президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы", - говорится в сообщении.
Но даже критики пребывания на посту президента Порошенко отмечают, что в этих делах очевидна четкая предвзятость.
Газета приводит мнение адвоката семей Небесной Сотни, правозащитницы Марины Лиличенко:
"Я не поддерживаю ни одну из сторон в этом деле, но все свидетельствует о том, что она политическая".
- Как заявлял перед этим политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США), политический курс Украины пока определяется протоколом, заключенным руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и теперь уже бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым.
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