10 фактов из жизни Сергея Тигипко

26 февраля, 2020, 14:53

Сергей Руденко

Бывшего руководителя избирательного штаба Виктора Януковича называют одним из потенциальных преемников премьера Гончарука

Сайт LB.ua со ссылкой на собственные источники, сообщил о том, что команда Владимира Зеленского начала поиск нового премьер-министра вместо Алексея Гончарука. По данным источников издания, среди претендентов - бывший соратник Януковича Сергей Тигипко.

Президент Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко, однако не уточнил, обсуждали ли они возможный приход бывшего лидера партии "Сильная Украина" в Кабинет Министров.

Мы решили напомнить 10 фактов из жизни бывшего первого секретаря Днепропетровского обкома комсомола.

1. 60 лет. Родился в селе Драгонешты Лазовского района Молдовы. В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт. По специальности - "инженер-металлург". После окончания института, по его словам, пошел служить в армию танкистом потому, что офицер там получал больше, чем выпускник вуза - 240 рублей. ( "Парламент-2002. Время выбора»). С 1982 по 1991 год Сергей Леонидович прошел путь от секретаря комитета комсомола Днепропетровского механико-металлургического техникума до первого секретаря Днепропетровского обкома комсомола.

2. В октябре 1991 года Сергей Леонидович начал заниматься банковским бизнесом. Сначала был заместителем председателя правления коммерческого банка "Днепр", затем пять лет - руководителем ПриватБанка. 5 июля 2007 года в интервью газете "Сегодня" Павел Лазаренко заявил, что путевку в большой бизнес Сергею Тигипко дал именно он. В рейтинге журнала "Новое время" "ТОП-100 самых богатых украинцев", опубликованном в октябре 2019 года, состояние Тигипко оценено в $407 млн.

3. В 1997 году по рекомендации тогдашнего первого помощника президента Александра Разумкова, отца нынешнего главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Сергей Тигипко был назначен вице-премьером по вопросам экономики в правительстве Павла Лазаренко. В 1999 году стал министром экономики в правительстве Виктора Ющенко. Но в июне 2000 года после недоразумений с Леонидом Кучмой Сергей Леонидович ушел из Кабинета министров и стал депутатом Верховной Рады (Павлоградский избирательный округ №36). Через полгода он возглавил партию "Трудовая Украина". 17 декабря 2002 г. большинство Верховной Рады назначило Сергея Тигипко главой Национального банка Украины.

4. Во время президентской кампании 2004 года Сергей Тигипко руководил избирательным штабом Виктора Януковича. Но еще до завершения выборов Сергей Леонидович оставил эту должность. "Когда я увидел, что не смогу повлиять на ситуацию, продолжать дальше кампанию в роли руководителя штаба не имело никакого смысла", - вот так объяснил он свои действия ("КИД", 23 апреля 2005 года). В то же время Виктор Янукович так прокомментировал уход Тигипко и назначение на его место Тараса Чорновила: "Разница в том, что Тарас Чорновил - самостоятельный человек, имеющий собственное мнение, и во многих направлениях оно совпадает с моим, а Тигипко делал только то, что ему подсказывали его политологи". Как утверждает Сергей Леонидович, после "оранжевой революции" с Виктором Федоровичем они не встречались. Впрочем, сблизились Тигипко и Янукович уже после президентских выборов 2010 года. Позже - в 2012-2014 годах Тигипко был заместителем главы Партии регионов.

5. В октябре 2009 года самовыдвинулся кандидатом в президенты Украины. Тогда же стал лидером партии "Сильная Украина". На президентских выборах 2010 года позиционировал себя как третья сила - между Януковичем и Тимошенко. Занял третье место, получив поддержку 13,06% голосов избирателей. После этого Сергей Леонидович заявил, что не собирается играть второстепенные роли в правительстве. Впрочем, эту роль ему таки пришлось взять на себя - 11 марта 2010 года Верховная Рада Украины назначила Сергея Тигипко вице-премьер-министром по вопросам экономики.

6. Сергей Тигипко говорит, что никаких компроматов он не боится, поскольку на сто процентов уверен, что все и всегда делал правильно. Правда, как говорит Сергей Леонидович, "святых на политическом олимпе (и в бизнесе) нет" ( "День", 14 июля 2000). В мае 2001 года народный депутат Григорий Омельченко обнародовал докладную записку тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко о фактах отмывания в 1995-1996 годах через корреспондентские счета ПриватБанка $150 млн. Леонид Кучма поручил тогдашнему премьер-министру Евгению Марчуку и председателю правления Нацбанка Виктору Ющенко принять соответствующие меры. В августе 2003 года интернет-издание "Украина криминальная" опубликовало письмо одного из бывших сотрудников ГУБОП МВД Украины, в котором рассказывалось о том, как в 1996 году он ехал в Днепропетровск арестовывать руководителя ПриватБанка Сергея Тигипко. Основание - «отмывание» денег через банк в Латвии. Однако, как заявил бывший офицер УБОПа, арест не состоялся - Сергея Леонидовича назначили вице-премьером. А с июня 1998 по июль 2000 он даже возглавлял комиссию по вопросам возвращения в Украину валютных ценностей, которые незаконно находились за пределами страны.

7. Еще во времена вице-премьерства Сергея Тигипко обвиняли в лоббировании интересов французской компании по производству цемента Lafarge, к которой, по некоторым данным, был близок Жак Ширак. Эта структура хотела взять под свой контроль Николаевский, Каменец-Подольский и Луцкий цементные заводы. Якобы за это Тигипко был даже награжден французским орденом «Почетного легиона». А в правительстве Виктора Ющенко министр экономики Тигипко лоббировал интересы Григория Суркиса и Виктора Медведчука. Так, по крайней мере, утверждала Юлия Тимошенко ( "Украинская правда", 27 апреля 2001). По ее словам, реформа в энергетике тормозилась именно Сергеем Леонидовичем. "Он не смог найти себе место в правительстве, которое работало честно и прозрачно, а не лоббируя ничьих интересов", - утверждает Тимошенко. Сам же Сергей Леонидович уже после того, как ушел из правительства Виктора Ющенко, сказал: "Олигархи - те же украинские граждане, и относиться к ним нужно так же, как и к другим" ( "День", 14 июля 2000).

8. В апреле 2014 года Сергей Тигипко побывал в захваченном пророссийскими силами здании областного управления СБУ в Луганске. Тогда он заявил, что там нет заложников. "То, что там есть заложники, - ложь", - заявил он на брифинге. Сергей Леонидович рассказал, что посетил Луганск в ночь с 8 на 9 апреля и вел около 2-часовые переговоры с теми людьми, которые захватили здание. Тигипко тогда опроверг, что здание захватили граждане России: "Все разговоры, что там присутствуют россияне, это - выдумка, там жители Луганской области".

9. В семилетнем возрасте Сергей Леонидович, по его собственному признанию, писал стихи, и читал их своей маме. Впрочем, быстро понял, что это у него получается плохо, поэтому и бросил рифмовать. Любит спорт. Как признается сам Тигипко, теннис он оставил после того, как ушел из Кабинета министров. Сергей Леонидович "таскает железо". Среди увлечений Тигипко - футбол, плавание, горные лыжи, карты, чтение книг. Любимые писатели - Михаил Булгаков, Иван Бунин. В 2001 году Сергей Леонидович планировал завести пчел. И завел: "Что касается пчел, то они были, более того - по-прежнему есть. Мой покойный отец имел пасеку, был профессиональным пчеловодом, так же, как и дед. Я видел все это с детства, и у меня был к этому определенный интерес" (журнал "Профиль", август 2007).

10. В разводе. Был в двух браках - с Натальей Тигипко и Викторией Тигипко. Имеет двух дочерей - Асю, Анну и двух сыновей - Тимофея и Леонтия.