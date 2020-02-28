УПЛ: расписание матчей и трансляций 20-го тура
28 февраля, 2020, 08:24
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" встречается с полтавской "Ворсклой", а киевское "Динамо" сыграет против "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины по футболу
20-й тур
28 февраля, пятница
19:00 "Днепр-1" (Днепр) - "Динамо" (Киев), трансляция на телеканале 2 + 2
29 февраля, суббота
14:00 "Львов" (Львов) - "Александрия" (Александрия), трансляция на телеканале "Футбол 2"
14:00 "Десна" (Чернигов) - "Мариуполь" (Мариуполь), трансляция на телеканале "2+2"
17:00 "Колос" (Коваливка) - "Карпаты" (Львов), трансляция на телеканале "Футбол 2"
1 марта, воскресенье
14:00 "Заря" (Луганск) - "Олимпик" (Донецк), трансляция на телеканале 2+2
17:00 "Ворскла" (Полтава) - "Шахтер" (Донецк), трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 22 февраля в первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Мариуполь" .
- 22 февраля "Динамо" победило "Ворсклу" в матче, в котором впервые в премьер-лиге использовалась система видеоповторов VAR.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-