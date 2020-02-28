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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 20-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 20-го тура


фото: upl.ua
В 20-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" встречается с полтавской "Ворсклой", а киевское "Динамо" сыграет против "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины по футболу

20-й тур

28 февраля, пятница

19:00 "Днепр-1" (Днепр) - "Динамо" (Киев), трансляция на телеканале 2 + 2

29 февраля, суббота

14:00 "Львов" (Львов) - "Александрия" (Александрия), трансляция на телеканале "Футбол 2"

14:00 "Десна" (Чернигов) - "Мариуполь" (Мариуполь), трансляция на телеканале "2+2"

17:00 "Колос" (Коваливка) - "Карпаты" (Львов), трансляция на телеканале "Футбол 2"

1 марта, воскресенье

14:00 "Заря" (Луганск) - "Олимпик" (Донецк), трансляция на телеканале 2+2

17:00 "Ворскла" (Полтава) - "Шахтер" (Донецк), трансляция на телеканале "Футбол 1"

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