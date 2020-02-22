Матчем "Мариуполь" - "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу

22 февраля, 2020, 16:05

В первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Мариуполь"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мариуполе "Заря" вышла вперед на 61-й минуте, когда забил Михаил Перович. Через 5 минут Богдан Леднев увеличил преимущество команды Виктора Скрипника.

Хозяева поля забили в ответ только один гол - на 69-й минуте отличился Дмитрий Мишнев.

"Заря" победила "Мариуполь" 2:1, набрала 37 очков и вышла на второе место. "Мариуполь" имеет 22 пункта и идет шестым.

Чемпионат Украины

19-й тур

22 февраля

"Мариуполь" - "Заря" 1:2

Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67