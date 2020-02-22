Матчем "Мариуполь" - "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу
22 февраля, 2020, 16:05
В первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Мариуполе "Заря" вышла вперед на 61-й минуте, когда забил Михаил Перович. Через 5 минут Богдан Леднев увеличил преимущество команды Виктора Скрипника.
Хозяева поля забили в ответ только один гол - на 69-й минуте отличился Дмитрий Мишнев.
"Заря" победила "Мариуполь" 2:1, набрала 37 очков и вышла на второе место. "Мариуполь" имеет 22 пункта и идет шестым.
Чемпионат Украины
19-й тур
22 февраля
"Мариуполь" - "Заря" 1:2
Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!