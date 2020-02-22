"Динамо" на последних минутах дожало "Ворсклу" в историческом матче УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч проходил в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского при пустых трибунах из-за наказания столичного клуба за поведение фанатов. В этой игре впервые в чемпионате Украины была использована система видеоповторов VAR.
"Динамо" вышло вперед на 50-й минуте, когда гол забил Виталий Буяльский. "Ворскла" отыгралась на 62-й минуте усилиями Руслана Степанюка.
Победу команде Алексея Михайличенко в компенсированное время принес Беньямин Вербичи, отличившийся на 90+2 минуте.
"Динамо" победило "Ворсклу" 2:1, набрало 39 очков и вернулся на второе место. Киевляне на 2 очка опережают "Зарю" и на 11 пунктов отстают от "Шахтера". "Ворскла" имеет 14 баллов и идет 11-й.
Чемпионат Украины
19-й тур
22 февраля
"Динамо" - "Ворскла" 2:1
Голы: Буяльский, 50, Вребич, 90+2 - Степанюк, 62
- Напомним, 22 февраля в первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Мариуполь" .
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