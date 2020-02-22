"Динамо" на последних минутах дожало "Ворсклу" в историческом матче УПЛ

22 февраля, 2020, 19:02

В 19-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Ворсклу" в матче, в котором впервые в премьер-лиге использовалась система видеоповторов VAR

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч проходил в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского при пустых трибунах из-за наказания столичного клуба за поведение фанатов. В этой игре впервые в чемпионате Украины была использована система видеоповторов VAR.

"Динамо" вышло вперед на 50-й минуте, когда гол забил Виталий Буяльский. "Ворскла" отыгралась на 62-й минуте усилиями Руслана Степанюка.

Победу команде Алексея Михайличенко в компенсированное время принес Беньямин Вербичи, отличившийся на 90+2 минуте.

"Динамо" победило "Ворсклу" 2:1, набрало 39 очков и вернулся на второе место. Киевляне на 2 очка опережают "Зарю" и на 11 пунктов отстают от "Шахтера". "Ворскла" имеет 14 баллов и идет 11-й.

Чемпионат Украины

19-й тур

22 февраля

"Динамо" - "Ворскла" 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вребич, 90+2 - Степанюк, 62