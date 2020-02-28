Украинка с Diamond Princess вылечилась от коронавируса

28 февраля, 2020, 11:32

Одну украинку, которая заболела коронавирусом на лайнере Diamond Princess, выписали из больницы

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Укринформ .

По его словам, украинку перевели в отель.

"Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественницы необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - резюмировал Погорельцев.

На лайнере коронавируса заразились четверо украинцев. Все они работали на судне. Еще одна украинка заразилась в Италии.