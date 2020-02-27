Коронавирус: на лайнере Diamond Princess уже четверо зараженных украинцев, - МИД

27 февраля, 2020, 16:40

Уже четырех граждан Украины - членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess госпитализировали с коронавирусной инфекцией в больницы Токио

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на 26.02.2020 в среднем 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса Covid-19 были госпитализированы в медицинские учреждения г. Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - говорится в сообщении.

Другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess, сообщили в МИД.

По информации посольства Украины в Японии, с целью принятия решения о возможности оставления членами экипажа лайнера местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока еще не известны.



"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные - продолжат карантин", - отметили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что посольство Украины в Японии провело опрос всех Украинских по их желание быть репатриированными в Украине.

По данным диппредставительства, 24 из 25 опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не высказали намерения возвращаться в Украину в течение ближайших дней, а затем - планируют пройти карантин в Японии.

"Посольство Украины в Японии находится на связи с гражданами Украины, которые находятся на борту лайнера и больницах, и поддерживает постоянный контакт со всеми причастными службами с целью в частности, решение возможных проблемных вопросов у наших соотечественников", - заверили в МИД.