"Общественное" не может оплатить поездку Go-A на Евровидение, - Аласания

28 февраля, 2020, 15:47

Поездка представителей Украины на Евровидение, которое состоится в мае в Амстердаме, оказалась под вопросом из-за ареста счетов "Общественного"

Об этом заявил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания в разговоре с ВВС News Украина.

"Мы не можем оплатить поездку наших участников. Мы даже не можем оплатить отель для национальной команды Украины, которую мы только объявили. "Как-то, может, сами доберетесь" - все, что я могу сказать сейчас нашей команде. Это шесть исполнителей и шесть наших представителей", - сказал Аласания.

У команды исполнителей, по его словам, с деньгами "совсем беда". Все расходы должно было взять на себя "Общественное" и заложило деньги в бюджет, но сейчас не имеет к ним доступа.

"Является ли это срывом Евровидения? Ну нет, но да", - резюмировал господин Аласания.

Также Украина обязана отправить еще перед Евровидением в Амстердам главу делегации на специальную встречу, но сделать этого сейчас также не может.

В прошлом году Украина отказалась от участия в Евровидении из-за скандала с выступлениями победительницы в России. В этом году угроза возникла из-за финансовых проблем.

Также он добавил, что пока нельзя говорить о срыве участия Украины в Евровидении, ведь лицензионный сбор оплачен.