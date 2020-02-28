"Ситуация недопустима": Бородянский о возможном отключении "Общественного"

Об этом сообщает сайт министерства.

"Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Общественное недопустима", - сказал Бородянский.

Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.

ТКТС чтобы избежать ситуации относительно возможного припення речи, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования чтобы "Общественное" имело возможность рассчитаться с долгами.

Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и ТКТС будет инициировать изменения в бюджет об увеличении финансирования "Общественного" на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя.