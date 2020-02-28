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Espreso.tvОбществоОБСЕ призвала Украину найти решение для разблокирования счетов "Общественного"

ОБСЕ призвала Украину найти решение для разблокирования счетов "Общественного"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть срочно найти эффективное решение для разблокировки со счетов Национальной общественной телерадиокомпании

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Особенно важно гарантировать, что общественный вещатель, созданный в 2014 году, не несет такого бремени от своего предшественника, которое негативно влияет на его миссию и развитие сегодня", - заявил Дезир.

Представитель ОБСЕ отметил "незаменимую роль "Общественного" в обеспечении программ, представляющих общественный интерес, и повышении профессионализма СМИ, и таким образом содействии разнообразия и плюрализма".

"Это возможно только тогда, когда государство обеспечивает и уважает его независимость и самодостаточность", - заявил Дезир.

  • Напомним, руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что Минюст арестовал счета "Общественного".
  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал недопустимым возможном отключении "Общественного" и заявил, что вещателю помогут немедленно рассчитаться с долгами.
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