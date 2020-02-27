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Espreso.tvОбществоОкончательного подтверждения заражения коронавирусом украинки в Италии нет, - Скалецкая

Окончательного подтверждения заражения коронавирусом украинки в Италии нет, - Скалецкая

В Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает РБК-Украина .

"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Одна из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждения коронавируса они ждут, есть ли положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим", - рассказала она.

По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритическом состоянии.

Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой. Они сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.

  • Ранее сообщалось, что у украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
  • Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 тыс.
 

 

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