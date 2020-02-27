Окончательного подтверждения заражения коронавирусом украинки в Италии нет, - Скалецкая

27 февраля, 2020, 10:21

В Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает РБК-Украина .

"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Одна из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждения коронавируса они ждут, есть ли положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим", - рассказала она.

По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритическом состоянии.

Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой. Они сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.