Окончательного подтверждения заражения коронавирусом украинки в Италии нет, - Скалецкая
27 февраля, 2020, 10:21
В Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки
Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает РБК-Украина .
"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Одна из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждения коронавируса они ждут, есть ли положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим", - рассказала она.
По ее словам, гражданка Украины находится сейчас в больнице в некритическом состоянии.
Скалецкая отметила, что окончательное подтверждение будет римской клиникой. Они сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.
- Ранее сообщалось, что у украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
- Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 тыс.
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