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Espreso.tvОбществоКоронавирус: карантин в Новых Санжарах должен завершиться 5 марта, - Скалецкая

Коронавирус: карантин в Новых Санжарах должен завершиться 5 марта, - Скалецкая

Утром 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары", если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными

Об этом в интервью hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Мы должны еще переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные, - ред.) уже в четверг смогут быть в своих родных городах", - рассказала Министерка.

Скалецкая объяснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные и сама министр смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.

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