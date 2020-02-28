Коронавирус: карантин в Новых Санжарах должен завершиться 5 марта, - Скалецкая

Об этом в интервью hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Мы должны еще переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные, - ред.) уже в четверг смогут быть в своих родных городах", - рассказала Министерка.

Скалецкая объяснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные и сама министр смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.