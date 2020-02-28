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Espreso.tvОбществоПроверка четырех украинцев с подозрением на коронавирус не выявила заболевания, - МОЗ

Проверка четырех украинцев с подозрением на коронавирус не выявила заболевания, - МОЗ


фото: fb
По результатам лабораторной диагностики вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, ни в одном из 4-х образцов не обнаружена новая коронавирусная инфекция

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Facebook.

"По подозрениям на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения проведен лабораторный анализ образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из Долинян Черновицкой области", - говорится в сообщении .

В то же время в ЦОЗ призвали быть толерантными.

"В связи с тем, что новый вирус был зарегистрирован на территории Китайской Народной Республики, нередко граждане этой страны и другие люди испытывают притеснения исключительно на основании их внешности. Центр общественного здоровья Украины призывает представителей государственного сектора, бизнеса и населения Украины не формировать ложное стереотипное представление", - отмечается в сообщении.

  • В Кропивницком 11 детям, вернулись из спортивных соревнований в Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, рекомендовали не посещать школу в течение 14 дней.

 

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