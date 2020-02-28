Женщину с Ивано-Франковщины госпитализировали с подозрением на коронавирус

28 февраля, 2020, 17:40

27 февраля жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. Женщина недавно вернулась из Италии

Об этом сообщает "Репортер".

В четверг, 27 февраля, жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. Из-за подозрения на коронавирус ее госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк рассказал, что женщину действительно направили к ним врачи из Делятина с подозрением на коронавирус.

"Пока мы ставим ей грипп и двустороннюю пневмонию, поскольку в Италии она была в контакте с дочерью и двумя внуками, которым итальянские медики диагностировали грипп, - говорит Роман Остяк. - Есть распоряжение, чтобы все пациенты, которые приехали из Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии и Италии, проходили дополнительную проверку на коронавирус. Поэтому мы срочно отправили анализ в Киев, поскольку у нас нет возможности подтвердить коронавирус лабораторно и мы его еще у пациентов не видели", - отметил врач.

Он добавил, что пациентка изолирована, находится в специальном боксе, а медики, контактирующих с ней, используют специальные костюмы. Результаты из Киева должны получить ближе к вечеру.