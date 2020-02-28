 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖенщину с Ивано-Франковщины госпитализировали с подозрением на коронавирус

Женщину с Ивано-Франковщины госпитализировали с подозрением на коронавирус


фото: Репортер
27 февраля жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. Женщина недавно вернулась из Италии

Об этом сообщает "Репортер".

В четверг, 27 февраля, жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. Из-за подозрения на коронавирус ее госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы   Роман Остяк рассказал, что женщину действительно направили к ним врачи из Делятина с подозрением на коронавирус.

"Пока мы ставим ей грипп и двустороннюю пневмонию, поскольку в Италии она была в контакте с дочерью и двумя внуками, которым итальянские медики диагностировали грипп, - говорит Роман Остяк. - Есть распоряжение, чтобы все пациенты, которые приехали из Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии и Италии, проходили дополнительную проверку на коронавирус. Поэтому мы срочно отправили анализ в Киев, поскольку у нас нет возможности подтвердить коронавирус лабораторно и мы его еще у пациентов не видели", - отметил врач.

Он добавил, что пациентка изолирована, находится в специальном боксе, а медики, контактирующих с ней, используют специальные костюмы. Результаты из Киева должны получить ближе к вечеру.

  • Ранее сообщалось, что проверка четырех украинцев с подозрением на коронавирус не выявила заболевания
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать