Женщину с Ивано-Франковщины госпитализировали с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает "Репортер".
В четверг, 27 февраля, жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. Из-за подозрения на коронавирус ее госпитализировали в областную инфекционную больницу.
Главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк рассказал, что женщину действительно направили к ним врачи из Делятина с подозрением на коронавирус.
"Пока мы ставим ей грипп и двустороннюю пневмонию, поскольку в Италии она была в контакте с дочерью и двумя внуками, которым итальянские медики диагностировали грипп, - говорит Роман Остяк. - Есть распоряжение, чтобы все пациенты, которые приехали из Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии и Италии, проходили дополнительную проверку на коронавирус. Поэтому мы срочно отправили анализ в Киев, поскольку у нас нет возможности подтвердить коронавирус лабораторно и мы его еще у пациентов не видели", - отметил врач.
Он добавил, что пациентка изолирована, находится в специальном боксе, а медики, контактирующих с ней, используют специальные костюмы. Результаты из Киева должны получить ближе к вечеру.
- Ранее сообщалось, что проверка четырех украинцев с подозрением на коронавирус не выявила заболевания
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