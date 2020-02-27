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Espreso.tvОбществоИзраиль запретил въезд в страну иностранцам из Италии

Израиль запретил въезд в страну иностранцам из Италии

Правительство Израиля запретило въезд в страну для иностранцев из Италии в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает израильское издание haaretz со ссылкой на Минздрав Израиля.

"Сначала запрет хотели ввести с 1 марта, однако теперь решено, что он вступает в силу 27 февраля. Это произошло в связи с тем, что в израильтянина, который вернулся из Милана в Тель-Авив 23 февраля, обнаружили заражение коронавирусом. Его поместили в изолятор в Рамат-Гане, однако до выявления вируса этот человек четыре дня свободно перемещался по стране и не исключено, что мог заразить других", - говорится в сообщении.

МЗ Израиля заявило, что все лица, прибывшие в страну тем же рейсом, что и зараженный человек, должны оставаться на карантине 14 дней.

Кроме того, израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановлении рейсов во все направления Италии с 28 февраля. Кроме того, со 2 марта приостановят рейсы в Таиланд.

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