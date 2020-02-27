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Espreso.tvОбществоВ Италии от коронавируса умерли уже 14 человек

В Италии от коронавируса умерли уже 14 человек


фото: reuters
В Италии количество инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 528 человек, умерли уже 14

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA .

"У 528 людей подтвердили положительный результат тестов на коронавирус. Погибших насчитывается 14 человек", - отметил глава службы гражданской защиты Италии Анджело Боррелли во время пресс-конференции относительно распространения коронавируса.

Боррелли добавил, что 37 человек удалось вылечить в Ломбардии.

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