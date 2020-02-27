В Италии от коронавируса умерли уже 14 человек
27 февраля, 2020, 16:10
В Италии количество инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 528 человек, умерли уже 14
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA .
"У 528 людей подтвердили положительный результат тестов на коронавирус. Погибших насчитывается 14 человек", - отметил глава службы гражданской защиты Италии Анджело Боррелли во время пресс-конференции относительно распространения коронавируса.
Боррелли добавил, что 37 человек удалось вылечить в Ломбардии.
- Напомним, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.
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