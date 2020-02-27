ВОЗ о вспышке коронавируса: мы находимся в критической точке

27 февраля, 2020, 17:24

Темпы распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая два дня подряд превышают соответствующий показатель в эпицентре эпидемии

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

По состоянию на 27 февраля, в 44 странах мира, за исключением Китая, зафиксировали 3474 случаев заражения коронавирусом и 54 летальных исхода от осложнений. В Китае - более 78 630 больных COVID-19, включая 2747 смертей.

За последние 24 часа коронавирус впервые добрался до Бразилии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Пакистана и Румынии.

"Мы находимся в критической точке. За последние два дня количество новых случаев заражения, зафиксированных в других странах, превысило число новых случаев в Китае", - заявил глава ВОЗ.

По словам Гебреесуса, для того чтобы сдержать распространение коронавируса, необходимо действовать очень быстро.

"Эпидемии в Иране, Италии и Южной Кореи показывают, на что способен этот вирус", - подчеркнул он.

Гебреесус добавил, что ВОЗ по-прежнему считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.

Напомним, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.