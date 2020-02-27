В Японии женщина повторно заразилась коронавирусом

27 февраля, 2020, 16:58

В Японии у женщины во второй раз обнаружили коронавирус, что стало первым случаем повторного заражения в стране

Как сообщает Reuters , 26 февраля женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в горле и груди. Тест на коронавирус показал положительный результат.

В конце января у женщины уже диагностировали коронавирус. 1 февраля ее выписали из больницы, признав полностью здоровой.

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что в связи с этим правительству необходимо будет пересмотреть списки пациентов и следить за состоянием ранее выписанных пациентов, поскольку существует большой риск повторного заражения вирусом.

По последним данным, в Японии обнаружено 186 случаев заражения коронавирусом. Семь человек, включая четырех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Иокогамы, умерли.

Нынче правительство Японии решило закрыть все школы из-за коронавируса.