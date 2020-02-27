В Японии женщина повторно заразилась коронавирусом
Как сообщает Reuters , 26 февраля женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в горле и груди. Тест на коронавирус показал положительный результат.
В конце января у женщины уже диагностировали коронавирус. 1 февраля ее выписали из больницы, признав полностью здоровой.
Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что в связи с этим правительству необходимо будет пересмотреть списки пациентов и следить за состоянием ранее выписанных пациентов, поскольку существует большой риск повторного заражения вирусом.
По последним данным, в Японии обнаружено 186 случаев заражения коронавирусом. Семь человек, включая четырех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Иокогамы, умерли.
Нынче правительство Японии решило закрыть все школы из-за коронавируса.
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