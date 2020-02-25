В Японии умер четвертый пассажир лайнера, на котором было 25 украинцев
25 февраля, 2020, 08:26
В Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
Об этом сообщает The Japan Times .
Жертвой нового коронавируса китайского происхождения стал 80-летний японец.
Он был госпитализирован сразу, как тесты показали положительный результат на наличие у него коронавируса. Мужчина умер в японской больнице.
Напомним, что на лайнере находились 25 украинских граждан.
- Всего в Японии уже зафиксировано пять смертей от китайского коронавируса.
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