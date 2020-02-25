В Японии умер четвертый пассажир лайнера, на котором было 25 украинцев

25 февраля, 2020, 08:26

В Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

Об этом сообщает The Japan Times .

Жертвой нового коронавируса китайского происхождения стал 80-летний японец.

Он был госпитализирован сразу, как тесты показали положительный результат на наличие у него коронавируса. Мужчина умер в японской больнице.

Напомним, что на лайнере находились 25 украинских граждан.