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Espreso.tvМирВ Японии умер четвертый пассажир лайнера, на котором было 25 украинцев

В Японии умер четвертый пассажир лайнера, на котором было 25 украинцев


фото: The Japan Times
В Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

Об этом сообщает The Japan Times .

Жертвой нового коронавируса китайского происхождения стал 80-летний японец.

Он был госпитализирован сразу, как тесты показали положительный результат на наличие у него коронавируса. Мужчина умер в японской больнице.

Напомним, что на лайнере находились 25 украинских граждан.

  • Всего в Японии уже зафиксировано пять смертей от китайского коронавируса.
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