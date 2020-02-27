В Польше обнаружили первый случай заражения коронавирусом

27 февраля, 2020, 13:26

В польском городе Лодзь 27 февраля зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом из Китая

Об этом сообщает Express Ilustrowany .

"27 февраля в городе Лодзь подтвердили заражение китайским коронавирусом. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда. Она вернулась в Лодзь еще 22 февраля и у нее было плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что первое тестирование на коронавирус дало положительный результат, инфицированную женщину диагностируют.

Сейчас Санитарная инспекция выясняет, с кем больная могла контактировать, чтобы сделать контактным лицам тест на наличие коронавируса и разместить их на карантин.