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Espreso.tvОбществоВ Польше обнаружили первый случай заражения коронавирусом

В Польше обнаружили первый случай заражения коронавирусом


фото: reuters
В польском городе Лодзь 27 февраля зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом из Китая

Об этом сообщает Express Ilustrowany .

"27 февраля в городе Лодзь подтвердили заражение китайским коронавирусом. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда. Она вернулась в Лодзь еще 22 февраля и у нее было плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что первое тестирование на коронавирус дало положительный результат, инфицированную женщину диагностируют.

Сейчас Санитарная инспекция выясняет, с кем больная могла контактировать, чтобы сделать контактным лицам тест на наличие коронавируса и разместить их на карантин.

  • Ранее сообщалось, что у украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
  • Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи .
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