В Польше обнаружили первый случай заражения коронавирусом
27 февраля, 2020, 13:26
В польском городе Лодзь 27 февраля зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом из Китая
Об этом сообщает Express Ilustrowany .
"27 февраля в городе Лодзь подтвердили заражение китайским коронавирусом. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда. Она вернулась в Лодзь еще 22 февраля и у нее было плохое самочувствие", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что первое тестирование на коронавирус дало положительный результат, инфицированную женщину диагностируют.
Сейчас Санитарная инспекция выясняет, с кем больная могла контактировать, чтобы сделать контактным лицам тест на наличие коронавируса и разместить их на карантин.
- Ранее сообщалось, что у украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
- Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи .
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-