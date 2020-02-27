Россия исключила осужденного в оккупированном Крыму журналиста Семену из списка террористов
Соответствующая запись появилась в разделе списка "исключены", сообщают "Граты".
Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с обозревателем Крым.Реалии, крымским журналистом, которого в 2018 году в аннексированном Крыму приговорили к условному заключению и запретили заниматься общественной деятельностью, Николаем Семеной. В ходе встречи они обсудили состояние здоровья Семены, а также предоставление ему временного жилья.
Ранее Семена сообщил, что его дело уже давно находится в Европейском суде по правам человека. Оно принято к рассмотрению, но индивидуальные дела пока отложили до рассмотрения иска Украины к России по поводу Крыма.
Адвокат крымского журналиста Александр Попков сообщал, что сторона защиты Семены подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение российского суда в Симферополе, который приговорил его к условному заключению и запрету заниматься публичной деятельностью.
- Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинила журналиста Семену в "нарушении территориальной целостности России".
- На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и не признал вину.
- "Суд" оккупированного Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам условно и запретил вести публичную деятельность на 3 года.
- 18 февраля Николай Семена уехал из аннексированного Россией Крыма на материковую часть Украины на лечение. Он сказал, что намерен пройти медицинское обследование в Киеве, а дальше - продолжить журналистскую деятельность.
- 24 февраля уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила о предоставлении украинскому журналисту Николаю Семене, что недавно выехал из аннексированного Крыма, временного жилья
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