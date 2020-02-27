Россия исключила осужденного в оккупированном Крыму журналиста Семену из списка террористов

27 февраля, 2020, 17:46

Николая Семену, которого в 2018 году в аннексированном Крыму приговорили к условному заключению, исключили из списка террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг

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Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с обозревателем Крым.Реалии, крымским журналистом, которого в 2018 году в аннексированном Крыму приговорили к условному заключению и запретили заниматься общественной деятельностью, Николаем Семеной. В ходе встречи они обсудили состояние здоровья Семены, а также предоставление ему временного жилья.

Ранее Семена сообщил, что его дело уже давно находится в Европейском суде по правам человека. Оно принято к рассмотрению, но индивидуальные дела пока отложили до рассмотрения иска Украины к России по поводу Крыма.

Адвокат крымского журналиста Александр Попков сообщал, что сторона защиты Семены подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение российского суда в Симферополе, который приговорил его к условному заключению и запрету заниматься публичной деятельностью.