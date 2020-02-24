Незаконно осужденному оккупантами крымскому журналисту Семене предоставили временное жилье в Киеве, - Денисова
24 февраля, 2020, 20:29
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила о предоставлении украинскому журналисту Николаю Семене, который недавно выехал из аннексированного Крыма, временного жилья
Об этом она написала в Facebook.
"Сегодня при содействии Офиса президента и Киевской городской государственной администрации его (Семену, - ред.) Обеспечили временным жильем. Поэтому Николай ближайшее время сможет вернуться к своей профессиональной деятельности, ведь ему есть что рассказать украинцам - обо всем ужасе того режима, который сейчас царит на территории временно оккупированного Крыма", - сообщила Денисова.
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