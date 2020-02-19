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Espreso.tvОбществоНезаконно осужденный оккупантами крымский журналист Семена приехал в Киев. ФОТОФАКТ

Незаконно осужденный оккупантами крымский журналист Семена приехал в Киев. ФОТОФАКТ

В среду, 19 февраля, незаконно осужденный в оккупированном Крыму журналист Николай Семена приехал в Киев

Об этом сообщила в Facebook журналистка "Радио Свобода" Инна Кузнецова.

"Поздравляем, Николай Семена в Киеве после почти четырех лет ограничения свободы и запрета на профессию", - написала Кузнецова.

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