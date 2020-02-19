Незаконно осужденный оккупантами крымский журналист Семена приехал в Киев. ФОТОФАКТ
19 февраля, 2020, 09:32
В среду, 19 февраля, незаконно осужденный в оккупированном Крыму журналист Николай Семена приехал в Киев
Об этом сообщила в Facebook журналистка "Радио Свобода" Инна Кузнецова.
"Поздравляем, Николай Семена в Киеве после почти четырех лет ограничения свободы и запрета на профессию", - написала Кузнецова.
- Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинили журналиста Семену в "нарушении территориальной целостности России".
- На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и не признал вину.
- "Суд" оккупированного Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам условно и запретил вести публичную деятельность на 3 года.
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