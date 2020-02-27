Родным убитого в доме экс-министра Кожары Сергея Старицкого предлагают $ 1 млн за отказ от претензий, - журналист

27 февраля, 2020, 18:06

По словам Егора Чечеринды, на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $ 1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД Кожаре

Об этом сообщил журналист Егор Чечеринда.

"По информации из этого же источника, экс-нардеп от ПР врач Татьяна Бахтеева активно уговаривает медэкспертов "не ломать судьбу" подозреваемому, ведь "Сергея все равно уже не вернуть", - заявил журналист.

Он добавил, что когда полиция приехала к дому Кожары, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканной английском языке, как будто не понимая украинского или русского.

Также Чечеринда отметил, что по словам представителей полиции, выезд Кожары за пределы Украины уже ограничено