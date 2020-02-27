Президент ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе
27 февраля, 2020, 17:56
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года
Соответствующий указ был обнародован на сайте президента.
Согласно указу №59 / 2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".
При этом отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Украины Владимира Зеленского отправить на доработку Государственный оборонный заказ.
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