Президент ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе

27 февраля, 2020, 17:56

Соответствующий указ был обнародован на сайте президента.

Согласно указу №59 / 2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".

При этом отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.