"Срыв оборонных программ": заместитель секретаря СНБО Кривонос призвал Зеленского не подписывать Гособоронзаказ

19 февраля, 2020, 14:48

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Украины Владимира Зеленского отправить на доработку Государственный оборонный заказ

Об этом он заявил в Facebook.

По словам Кривоноса, в новом гособоронзаказе есть проблемы с финансированием важных направлений: от связи до бронетехники. Он считает, что принятие заказа в нынешнем виде может привести к срыву "ключевых оборонных программ и инициатив", что ослабит обороноспособность Украины.

"В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом. Сегодня этого я не услышал", - рассказал он о вчерашнем заседании СНБО.

Он также добавил, что необходимо более подробно рассказать обществу и о новой Стратегии нацбезопасности и обороне, поскольку на основании именно этого акта разрабатываются доктринальные документы в сфере безопасности.

"Исходя из своего опыта, я прошу президента - верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", - написал Кривонос.