Мэр польского города на границе с Украиной отменил все массовые мероприятия из-за страха коронавируса
Об этом сообщает Naszemiasto .
Пресс-секретарь горсовета заявил, что "мэр также просит всех организаторов мероприятий в Жешуве об их отмене".
"В связи с распространением коронавируса и реальной угрозой возникновения случаев в Польше мэр Жешув Тадеуш Ференц отменяет все массовые мероприятия, организованные городом Жешув", - заявил пресс-секретарь горсовета.
Он добавил, что "голова также просит всех организаторов мероприятий в Жешуве об их отмене".
Напомним, в польском городе Лодзь 27 февраля зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусо. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда.
Всего же по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-