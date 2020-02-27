Мэр польского города на границе с Украиной отменил все массовые мероприятия из-за страха коронавируса

27 февраля, 2020, 15:21

Мэр польского города Жешув Тадеуш Ференц отменил все массовые мероприятия, которые были организованы местными властями, из-за страха распространения коронавируса

Об этом сообщает Naszemiasto .

Пресс-секретарь горсовета заявил, что "мэр также просит всех организаторов мероприятий в Жешуве об их отмене".

"В связи с распространением коронавируса и реальной угрозой возникновения случаев в Польше мэр Жешув Тадеуш Ференц отменяет все массовые мероприятия, организованные городом Жешув", - заявил пресс-секретарь горсовета.

Он добавил, что "голова также просит всех организаторов мероприятий в Жешуве об их отмене".

Напомним, в польском городе Лодзь 27 февраля зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусо. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда.

Всего же по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.