 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус диагностировали у вице-президента Ирана

Коронавирус диагностировали у вице-президента Ирана

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась среди зараженных коронавирусом

Об этом сообщает агентство IRNA .

Как сообщается, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее в Иране коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения.

Всего, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать