Коронавирус диагностировали у вице-президента Ирана
27 февраля, 2020, 16:32
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась среди зараженных коронавирусом
Об этом сообщает агентство IRNA .
Как сообщается, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.
Напомним, ранее в Иране коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения.
Всего, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-