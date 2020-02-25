У заместителя министра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

25 февраля, 2020, 16:12

Тест заместителя министра здравоохранения Ирана Ирая Харичи показал положительную реакцию на коронавирус

Об этом сообщает Independent.

"Ирай Харичи заражен вирусом, известным как COVID-19, и помещен на карантин", - заявил представитель министерства здравоохранения Ирана в эфире государственного телевидения.

Ранее во вторник сообщалось, что в Анкаре экстренно сел самолет, выполнявший рейс Тегеран-Стамбул из-за подозрения об инфицировании пассажиров коронавирусом.

Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12. Но Ахмад Амирабад Фарахани, депутат из города Кум, к югу от Тегерана, утверждает, что правительство лжет о подлинной степени вспышки. Фарахани заявил, что от коронавируса умерли около 50 человек.

Соседние с Ираном страны закрыли свои границы.