У заместителя министра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус
Об этом сообщает Independent.
"Ирай Харичи заражен вирусом, известным как COVID-19, и помещен на карантин", - заявил представитель министерства здравоохранения Ирана в эфире государственного телевидения.
Ранее во вторник сообщалось, что в Анкаре экстренно сел самолет, выполнявший рейс Тегеран-Стамбул из-за подозрения об инфицировании пассажиров коронавирусом.
Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12. Но Ахмад Амирабад Фарахани, депутат из города Кум, к югу от Тегерана, утверждает, что правительство лжет о подлинной степени вспышки. Фарахани заявил, что от коронавируса умерли около 50 человек.
Соседние с Ираном страны закрыли свои границы.
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