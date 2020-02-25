 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ заместителя министра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

У заместителя министра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

Тест заместителя министра здравоохранения Ирана Ирая Харичи показал положительную реакцию на коронавирус

Об этом сообщает Independent.

"Ирай Харичи заражен вирусом, известным как COVID-19, и помещен на карантин", - заявил представитель министерства здравоохранения Ирана в эфире государственного телевидения.

Ранее во вторник сообщалось, что в Анкаре экстренно сел самолет, выполнявший рейс Тегеран-Стамбул из-за подозрения об инфицировании пассажиров коронавирусом.

Правительство Ирана в понедельник заявило, что число погибших от коронавируса в стране выросло до 12. Но Ахмад Амирабад Фарахани, депутат из города Кум, к югу от Тегерана, утверждает, что правительство лжет о подлинной степени вспышки. Фарахани заявил, что от коронавируса умерли около 50 человек.

Соседние с Ираном страны закрыли свои границы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать