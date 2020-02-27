Евровидение-2020: Россию представит певец родом из Украины

27 февраля, 2020, 09:20

Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье

Об этом сообщают российские СМИ.

Музыкант родился в Запорожье, но не раз участвовал в российских музыкальных проектах: в 2003 году занял почетное второе место в "Народном артисте" на канале "Россия", в 2016-м дошел до финала шоу "Голос" на "Первом", после которого и стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

Песню, с которой артист выступит на музыкальном конкурсе, пока не представили. Однако известно, что выбрать композицию для Евровидения Панайотов помог его продюсер Григорий Лепс.