Евровидение-2020: определился победитель национального отбора

22 февраля, 2020, 22:24

Победителем национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020 стала певица Gо-A

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В финале нацотбора принимали шесть участников: Krut с песней 99, Jerry Heil с песней Vegan, Gо-A с песней "Соловей", David Axelrod с песней Horizon, Khayat с песней Callforlove и Tvorchi с песней Bonfire.

Победителя выбирали судьи и зрители.

По итогам голосования стало известно, что Украину на Евровидении представит Gо-A

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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