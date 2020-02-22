Евровидение-2020: определился победитель национального отбора
22 февраля, 2020, 22:24
Победителем национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020 стала певица Gо-A
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В финале нацотбора принимали шесть участников: Krut с песней 99, Jerry Heil с песней Vegan, Gо-A с песней "Соловей", David Axelrod с песней Horizon, Khayat с песней Callforlove и Tvorchi с песней Bonfire.
Победителя выбирали судьи и зрители.
По итогам голосования стало известно, что Украину на Евровидении представит Gо-A
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
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- Напомним, 15 февраля определились все финалисты национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020.
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