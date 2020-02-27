Бекхэм хочет, чтобы Месси и Роналду вместе играли за его клуб
27 февраля, 2020, 14:20
Совладелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал, что хочет пригласить в свой клуб Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бекхэм признался, что "Интер" неплохо укомплектован к новому сезону МЛС, однако в мечтах клуба пригласить в США Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. Мы находимся в контакте с Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе. "Интер Майами" неплохо укомплектован и сможет достойно выступать в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении", - рассказал Дэвид Бекхэм.
Свой первый матч "Интер Майами" проведет в понедельник, 2 марта, против победителя прошлогоднего чемпионата МЛС "Лос-Анджелес".
- 4 февраля стало известно, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может перейти в американский "Интер Майами ".
- 10 января Дэвид Бекхэм снялся в сериале "Американская семейка" , футболисту пришлось сыграть в сцене в джакузи, вместе с Кортни Кокс, известной по сериалу "Друзья".
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