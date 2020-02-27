Бекхэм хочет, чтобы Месси и Роналду вместе играли за его клуб

27 февраля, 2020, 14:20

Совладелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал, что хочет пригласить в свой клуб Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бекхэм признался, что "Интер" неплохо укомплектован к новому сезону МЛС, однако в мечтах клуба пригласить в США Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. Мы находимся в контакте с Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе. "Интер Майами" неплохо укомплектован и сможет достойно выступать в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении", - рассказал Дэвид Бекхэм.

Свой первый матч "Интер Майами" проведет в понедельник, 2 марта, против победителя прошлогоднего чемпионата МЛС "Лос-Анджелес".