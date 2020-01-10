Бекхэм засветился в джакузи со звездой сериала "Друзья"

10 января, 2020, 16:42

Дэвид Бекхэм снялся в сериале "Американская семейка", футболисту пришлось сыграть в сцене в джакузи, вместе с Кортни Кокс, известной по сериалу "Друзья"

Об этом сообщает официальный twitter сериала.

Знаменитый полузащитник английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала" и итальянского "Милана" Дэвид Бекхэм снова попробовал себя в кино.

44-летний англичанин снялся в эпизодической роли в сериале "Американская семейка" вместе с Кортни Кокс, актриса известная по сериалу "Друзья". Одну из сцен звезды сыграли в джакузи.

Это не первое появления Бекхэма в кино: ранее он снимался в фильмах "Гол", "Агенты А.Н.К.Л." и "Меч короля Артура".