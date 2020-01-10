Бекхэм засветился в джакузи со звездой сериала "Друзья"
10 января, 2020, 16:42
Дэвид Бекхэм снялся в сериале "Американская семейка", футболисту пришлось сыграть в сцене в джакузи, вместе с Кортни Кокс, известной по сериалу "Друзья"
Об этом сообщает официальный twitter сериала.
Знаменитый полузащитник английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала" и итальянского "Милана" Дэвид Бекхэм снова попробовал себя в кино.
44-летний англичанин снялся в эпизодической роли в сериале "Американская семейка" вместе с Кортни Кокс, актриса известная по сериалу "Друзья". Одну из сцен звезды сыграли в джакузи.
Это не первое появления Бекхэма в кино: ранее он снимался в фильмах "Гол", "Агенты А.Н.К.Л." и "Меч короля Артура".
Celebrity hot tub confessions ... @CourteneyCox #ModernFamily pic.twitter.com/WIwg7lFx7P- Modern Family (@ModernFam) 9 января 2020
Well, we were not expecting that ... #ModernFamily @CourteneyCox pic.twitter.com/OlsXg5uhJo- Modern Family (@ModernFam) 9 января 2020
- 10 мая знаменитого английского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за пользование за рулем мобильным телефоном.
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