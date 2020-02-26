 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал решить вопрос господдержки телеканала АТР

Зеленский пообещал решить вопрос господдержки телеканала АТР

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что телеканал ATR продолжит свою речь и никто не избавит их государственной поддержки

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там нужно источник объективной информации о современной стране. Я хочу также заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Напомним, что в начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.

  • Телеканал сообщил, что, несмотря на выделенные 50 млн гривен государственных средств, его финансирование было заблокировано .
  • 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать