Зеленский пообещал решить вопрос господдержки телеканала АТР
26 февраля, 2020, 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что телеканал ATR продолжит свою речь и никто не избавит их государственной поддержки
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там нужно источник объективной информации о современной стране. Я хочу также заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - сказал Зеленский.
Напомним, что в начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
- Телеканал сообщил, что, несмотря на выделенные 50 млн гривен государственных средств, его финансирование было заблокировано .
- 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках.
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