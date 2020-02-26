Зеленский пообещал решить вопрос господдержки телеканала АТР

"Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там нужно источник объективной информации о современной стране. Я хочу также заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Напомним, что в начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.