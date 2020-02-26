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Espreso.tvОбществоВ Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-коронавируса

В Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-коронавируса


фото: reuters
В США мэр Сан-Франциско Лондон Брод объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

По его словам, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавируса, "глобальная картина быстро меняется" и необходимо "усилить готовность", сообщает The Hill .

Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию и повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе.

Заявление Брида прозвучало на фоне предупреждений американских чиновников здравоохранения о возможности вспышки вируса в США.

Сейчас в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные из круизного лайнера Diamond Princess.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия.

По последним данным, в Китае подтверждено 78 064 случаев заражения, смертельный исход зафиксирован в 2715 случаях. Общая количество больных в мире превышает 81 000.

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