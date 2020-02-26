В Одессе уволили полицейских, которые обокрали незрячих при обыске
26 февраля, 2020, 18:34
Из полиции уволили четырех правоохранителей, укравших во время обыска вещи с предприятия на котором работают незрячие работники.Также уволен их руководитель за ненадлежащий контроль над подчиненными
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"По его заключению за нарушение служебной дисциплины и законности все четверо участников события уволены со службы в полиции. За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из них руководителей уволен с должности, еще на трех наложены дисциплинарные взыскания", - говорится в сообщении.
Материалы служебного расследования направлены в ГБР.
- Напомним, в Одессе следователи обокрали общество незрячих, в котором проводили обыск
- Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту совершения кражи
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