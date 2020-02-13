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Espreso.tvОбществоВ Одессе следователи обокрали офис, в котором проводили обыск. ВИДЕО

В Одессе следователи обокрали офис, в котором проводили обыск. ВИДЕО


фото: Скріншот
В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксированы лица, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской милиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено прикрывать неподобающие действия подобных работников", - говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

 

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