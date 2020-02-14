ГБР расследует кражу во время обыска в обществе слепых

14 февраля, 2020, 11:36

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По информации распространенной в СМИ 13 февраля 2020 года, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия. В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.