Коронавирус: суточное количество зараженных вне Китая впервые превысило число инфицированных в КНР

26 февраля, 2020, 17:48

Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала большее количество новых заражений коронавирусом за пределами Китая

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщают Reuters .

По его словам, во вторник, 25 февраля, количество инфицированных за пределами Китая составило 427 человек в 37 странах. В Китае при этом новые случаи коронавируса зарегистрировали у 411 человек.

При этом в ВОЗ на данный момент не планируют объявлять пандемию в связи с распространением коронавируса в мире.