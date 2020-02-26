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Espreso.tvОбществоКоронавирус: суточное количество зараженных вне Китая впервые превысило число инфицированных в КНР

Коронавирус: суточное количество зараженных вне Китая впервые превысило число инфицированных в КНР


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала большее количество новых заражений коронавирусом за пределами Китая

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщают Reuters .

По его словам, во вторник, 25 февраля, количество инфицированных за пределами Китая составило 427 человек в 37 странах. В Китае при этом новые случаи коронавируса зарегистрировали у 411 человек.

При этом в ВОЗ на данный момент не планируют объявлять пандемию в связи с распространением коронавируса в мире.

  • Количество больных в мире превысило 81 тысячу.
  • В США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса.
  • Первый случай заражения подтвердили в Мадриде.
  • 26 февраля о первом случае заражения коронавирусом сообщило министерство здравоохранения Греции
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