Коронавирус: суточное количество зараженных вне Китая впервые превысило число инфицированных в КНР
26 февраля, 2020, 17:48
Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала большее количество новых заражений коронавирусом за пределами Китая
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщают Reuters .
По его словам, во вторник, 25 февраля, количество инфицированных за пределами Китая составило 427 человек в 37 странах. В Китае при этом новые случаи коронавируса зарегистрировали у 411 человек.
При этом в ВОЗ на данный момент не планируют объявлять пандемию в связи с распространением коронавируса в мире.
- Количество больных в мире превысило 81 тысячу.
- В США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса.
- Первый случай заражения подтвердили в Мадриде.
- 26 февраля о первом случае заражения коронавирусом сообщило министерство здравоохранения Греции
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