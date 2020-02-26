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Espreso.tvСпортВ Австрии запретили рукопожатия из-за коронавируса

В Австрии запретили рукопожатия из-за коронавируса


фото: Getty Images
Австрийская хоккейная лига запретила игрокам рукопожатия на льду с целью предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает "Чемпионат".

"В лиге прекращаются рукопожатия на льду до дальнейшего уведомления. В случае изменения ситуации с коронавирусом будут сделаны новые шаги", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы накануне в австрийской федеральной земле Тироль у двух граждан Италии. В Минздраве Австрии ранее сообщили, что речь о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идет.

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