В Австрии запретили рукопожатия из-за коронавируса
26 февраля, 2020, 21:27
Австрийская хоккейная лига запретила игрокам рукопожатия на льду с целью предотвращения распространения коронавируса
Об этом сообщает "Чемпионат".
"В лиге прекращаются рукопожатия на льду до дальнейшего уведомления. В случае изменения ситуации с коронавирусом будут сделаны новые шаги", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.
Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы накануне в австрийской федеральной земле Тироль у двух граждан Италии. В Минздраве Австрии ранее сообщили, что речь о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идет.
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