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Espreso.tvСпортНам дают лук и чеснок: футболист "Динамо" удивил способом профилактики коронавируса в киевском клубе

Нам дают лук и чеснок: футболист "Динамо" удивил способом профилактики коронавируса в киевском клубе


фото: Getty Images
21-летний защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что на клубной базе футболистам дают есть лук и чеснок, чтобы не заразиться коронавирусом

Об этом сообщает youtube-канал "ОтДушиВДушу".

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Попов рассказал, как относится к коронавирусу, и как киевский клуб пытается уберечь футболистов от болезни.

"Коронавирус - это проблема всего мира. Если это не раздуто. Допустим, как в Австралии были эти пожары. Люди, которые там живут, говорили, что там более-менее все нормально. Я знаю, что это пошло из Китая. Еще не придумали вакцину. Как лечить его? Дедовским методом. Нам дают чеснок, лук. На базе ставят свежие овощи: помидоры, огурцы, лук зеленый свежий", - сказал Попов.

В текущем сезоне 21-летний центрбэк провел 11 матчей, в которых забил 2 гола. В 2019 году Денис Попов стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20 в Польше, где ему удалось отличиться 3 забитыми мячами.

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