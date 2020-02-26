Украина почти выполнила требования МВФ для новой программы - НБУ
26 февраля, 2020, 16:38
Сейчас Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы
Об этом заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сказал в интервью УНИАН.
"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти закончилась", - пояснил Сологуб.
По его словам, вопросов у миссии МВФ, которая сейчас находится в Украине, к Нацбанку нет.
"В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - сказал он.
- Напомним, 17 февраля 2020 года завершилась краткосрочная программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом stand-by, которую утвердили 18 декабря 2018 года.
- 20 февраля в Украину прибыли эксперты Международного валютного фонда для проведения консультаций относительно будущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ: миссия экспертов начала свою работу.
- В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от полного реформирования страны до отката реформ.
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