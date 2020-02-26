Украина почти выполнила требования МВФ для новой программы - НБУ

26 февраля, 2020, 16:38

Сейчас Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы

Об этом заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сказал в интервью УНИАН.

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти закончилась", - пояснил Сологуб.

По его словам, вопросов у миссии МВФ, которая сейчас находится в Украине, к Нацбанку нет.

"В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - сказал он.