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Espreso.tvОбществоУкраина почти выполнила требования МВФ для новой программы - НБУ

Украина почти выполнила требования МВФ для новой программы - НБУ

Сейчас Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы

Об этом заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сказал в интервью УНИАН.

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти закончилась", - пояснил Сологуб.

По его словам, вопросов у миссии МВФ, которая сейчас находится в Украине, к Нацбанку нет.

"В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - сказал он.

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