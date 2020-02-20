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Espreso.tvОбществоВ Украине начала работу миссия МВФ, - СМИ

В Украине начала работу миссия МВФ, - СМИ

В Украину прибыли эксперты Международного валютного фонда для проведения консультаций относительно будущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ: миссия экспертов начала свою работу

Об этом hromadske сообщили в официальном представительстве МВФ в Украине.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - сообщили в официальном представительстве фонда

 

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