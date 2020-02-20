В Украине начала работу миссия МВФ, - СМИ
20 февраля, 2020, 10:22
В Украину прибыли эксперты Международного валютного фонда для проведения консультаций относительно будущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ: миссия экспертов начала свою работу
Об этом hromadske сообщили в официальном представительстве МВФ в Украине.
"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - сообщили в официальном представительстве фонда
- Напомним, 18 февраля в фонде анонсировали, что команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Украину.
- 17 февраля завершилась краткосрочная программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом stand-by, которую утвердили 18 декабря 2018 .. За время программы Украина получила от МВФ один из трех предусмотренных траншей. Размер транша составил $ 1,4 млрд, а общий размер программы финансирования должен составить до $ 3,9 млрд.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!