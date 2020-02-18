Украина уже не находится ни в одной из программ МВФ: вчера закончилась stand-by

18 февраля, 2020, 11:38

17 февраля 2020 г. завершилась краткосрочная программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом stand-by, которую утвердили 18 декабря 2018 г.

Таким образом, пока Украина не находится ни в одной из программ сотрудничества с МВФ, передает Интерфакс-Украина .

В рамках программы stand-by МВФ должен был выделить Украине 3 транша на общую сумму около $3,9 млрд течение 14 месяцев. Однако Украине удалось получить только 1 транш этой программы на около $1,4 млрд - его перечислили сразу после подписания программы.

Второй транш МВФ должен был поступить весной 2019 года, однако к тому времени правительство не выполнило требований фонда. Кроме этого, начались президентские, а затем и парламентские выборы, и из-за смены власти МВФ не принимал никаких решений о выдаче новых траншей.

После формирования нового правительства Украина начала переговоры о новой программе МВФ. В частности, Украину несколько раз посетили миссии МВФ.