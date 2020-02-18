 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина уже не находится ни в одной из программ МВФ: вчера закончилась stand-by

Украина уже не находится ни в одной из программ МВФ: вчера закончилась stand-by


фото: reuters
17 февраля 2020 г. завершилась краткосрочная программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом stand-by, которую утвердили 18 декабря 2018 г.

Таким образом, пока Украина не находится ни в одной из программ сотрудничества с МВФ, передает Интерфакс-Украина .

В рамках программы stand-by МВФ должен был выделить Украине 3 транша на общую сумму около $3,9 млрд течение 14 месяцев. Однако Украине удалось получить только 1 транш этой программы на около $1,4 млрд - его перечислили сразу после подписания программы.

Второй транш МВФ должен был поступить весной 2019 года, однако к тому времени правительство не выполнило требований фонда. Кроме этого, начались президентские, а затем и парламентские выборы, и из-за смены власти МВФ не принимал никаких решений о выдаче новых траншей.

После формирования нового правительства Украина начала переговоры о новой программе МВФ. В частности, Украину несколько раз посетили миссии МВФ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать